İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 18 şüpheli yakalandı. Operasyonda, "bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 95 de fişek ele geçirildiği" bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece; uyuşturucu madde ticareti yapan ve "sokak satıcısı/torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanmasına amacıyla, Sultangazi ilçesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, yapılan aramalarda "bir miktar uyuşturucu ile iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 95 fişek ele geçirildiği" açıklandı. Emniyetin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.