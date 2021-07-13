Son dakika! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 11 ilçede eş zamanlı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili bugün Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Bakırköy, Kadıköy, Eyüpsultan, Beykoz, Arnavutköy, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde 31 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 adet satışa hazır halde kokain maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları da saniye saniye kameraya yansıdı. -İHA-

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