İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

07.06.2022 14:37
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul'da "torbacı"lara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "torbacı"lara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Kadıköy ve Şişli ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika
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