Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.

Helikopter ve Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Helikopter, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Trump'tan, operasyonda DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi kovalayan köpeğe madalya Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 14:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]