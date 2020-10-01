İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu imalatı yapılan iki adrese baskın yapan polis İran uyruklu biri kadın 5 şüpheliyi yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu imalatı yapılan iki adrese baskın yapan polis İran uyruklu biri kadın 5 şüpheliyi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri Büyükçekmece ve Esenyurt'ta bulunan iki adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi aldı. Söz konusu iki adrese dün operasyon gerçekleştiren polis, biri kadın 4'ü erkek olmak üzere İran uyruklu toplam 5 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1 kilo 745 gram Afgan Sakızı, 10 kilo 850 gram metamfatematin ham maddesi, 30 şişe amonyak ve çok sayıda imalat malzemesi ile hassas terazi, 3 bin 30 lira, 10 Euro para, ve 1 sahte pasaport ele geçirildi.

Yakalanan biri kadın 5 İranlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı

Büyükçekmece, Uyuşturucu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 İranlı yakalandı - Son Dakika

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