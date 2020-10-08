Son dakika haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 50 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

BAKIRKÖY'de lüks bir sitenin güvenlik görevlisinin aracında 9 kilo hint keneviri yakalandı, devamında Beyoğlu'nda gerçekleştirilen operasyonda ise 36 kilo daha hint keneviri ile 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geçen pazar günü şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 9 kilo hint keneviri ele geçirdi. Lüks bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli gözaltına altına alınarak karakola götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelinin sorgusunun ardından, Beyoğlu'nda bir iş yerine operasyon düzenledi. 6 Ekim günü düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda çuvallar içinde paketlenmiş halde 36 kilogram gelen Hint Keneviri ile 5 kilogram toz esrar ele geçirildi. Bakırköy'de yakalanan güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu'nda gözaltına alınan iki kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.