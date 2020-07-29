İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Bahçelievler'de yapılan operasyonda 240 gram bonzai, 60 gram kokain, rulo halinde alüminyum folyo, 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen Resul A.isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Güngören'de yapılan operasyonda ise 1 kilo 22 gram toz kubar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ve 100 Euro para ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Abdulmecit İ.ve Avni A.adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy ilçesinde yapılan son operasyonda ise 6 kök halinde 1 kilo 90 gram gelen hint keneviri ele geçirilirken Hülya E.(51), Rıfat E.ve Caner K.adlı 3 zanlı yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalan 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.