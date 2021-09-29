İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Esenyurt ve Eyüpsultan'ta yapılan operasyonlarda 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16.09.2021 ve 20.09.2021 tarihlerinde Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama ve 1 adet para sayma makinası, 2 adet tabanca, 10 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.