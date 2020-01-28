İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 74 GÖZALTI - Son Dakika

-Genel ve detaylar

-Ele geçirilen tabanca ve uyuşturucu

-Sokak ve evlerden detaylar

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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