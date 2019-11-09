Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

6 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:52 Kaynak: DHA
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