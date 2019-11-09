İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var (1)
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.
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