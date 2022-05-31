İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

31.05.2022 07:09

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İstanbul genelinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 36 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü. Operasyon sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; çok sayıda şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu; çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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