Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bayrampaşa, Güngören ve Eyüp ilçelerinde önceden belirlenen 25 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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