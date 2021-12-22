Üye Girişi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

22.12.2021 06:47

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyona narkotik köpeği "Bozo" ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu Operasyonu, İstanbul, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
01:04 Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz
00:41 İstanbul'da her yer beyaza büründü
00:24 Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru
00:23 Türkiye'ye Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan tehdit: Parka Öcalan'ın ismini veririz
23:44 Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Hadi güle güle
23:20 Son Dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı TL mevduatı sistemiyle ilgili açıklama: Şimdi normale döndük
23:20 Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak
23:19 Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim
22:49 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir
22:31 Yoğun yağış sebebiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 07:28:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement