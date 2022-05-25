İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI

25.05.2022 06:35

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisin geldiğini gören evdeki şüpheli, uyuşturucu dolu torbayı pencereden aşağı atarken, aynı adreste 2 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen 26 sokak satıcısının yakalanmasına yönelik, il genelinde daha önceden belirlenen 29 adrese, sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın birinci katına giren polis ekipleri, içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin de destek verdiği görüldü.

SATIŞA HAZIR, UYUŞTURUCU DOLU POŞETİ PENCEREDEN ATTI

Operasyon sırasında baskın yapılan adreste bulunan şüpheli, polislerin geldiğini görünce uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı attı. Polis ekipleri, şüphelinin attığı uyuşturucu dolu poşeti sokaktan alarak muhafaza altına aldı. Operasyon sonrası baskın yapılan adreste 2 adet tabanca da ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI
İSTANBUL-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; POLİSİ GÖRDÜ, UYUŞTURUCUYU PENCERDEN ATTI

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Kaynak: DHA

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