İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli ve Avcılar'da hafta başında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Şişli ve Avcılar'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince hafta başında Avcılar ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonlarda 4 kiloya yakın metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 adet uyuşturucu hap, 43 adet sentetik ecza hap, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 10 bin 410 TL, 400 Amerikan doları ile 100 Euro para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucularla bağlantılı oldukları tespit edilen tamamı yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan operasyon anı polis ekiplerince de kaydedildi. Elde edilen görüntülerde baskın yapılan adreslerde ele geçen uyuşturucu maddeler yer alıyor.