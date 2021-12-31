İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yarım tonun üzerinde metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandığı operasyonun, metamfetaminin ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir uyuşturucu şebekesinin yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir'de 5 ayrı adrese yapılan baskında 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 352 bin 120 TL, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 euro paraya ise el konuldu. Metamfetamin dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak bilinirken, operasyonda yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandı. Ele geçirilen metamfetaminin Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

(Sadık Kahraman/İHA)