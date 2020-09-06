İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Bağcılar, Bahçelievler, Kartal ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 488 gram eroin, 684,5 gram bonzai, 104,98 gram metamfetamin, 3 hassas terazi, 2 cep telefonu, tabanca ve bu tabancaya ait boncuk bilye, 7 bin 370 lira, çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Baskınlarda adreslerde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si de serbest bırakıldığı öğrenildi.