İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

07.06.2022 08:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy ilçeleri ile Muğla ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik aramalarda sentetik uyuşturucu (bonzai), kokain, metamfetamin ve Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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