Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'da Şişli , Beyoğlu , Sarıyer , Kağıthane , Esenyurt , Ümraniye ve Çekmeköy ilçeleri ile Muğla ve Zonguldak 'ta düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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