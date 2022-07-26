Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

26.07.2022 06:29

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu, Avcılar, Pendik, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

YORUMLAR
500
Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:45 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Çöp Adam dizisinin kadrosuna dahil oldu
01:42 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
01:26 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
23:11 Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 08:02:34. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement