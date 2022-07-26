Sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 adreste narkotik köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar merkezli Zeytinburnu , Avcılar , Pendik , Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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