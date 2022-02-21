Üye Girişi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 12:11

İstanbul'da reçeteyle satılması gereken bazı ilaçları kaçak yollarla temin ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da reçeteyle satılması gereken bazı ilaçları kaçak yollarla temin ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reçete ile satılma şartı bulunan bazı sentetik hapları kaçak yollarla temin ederek uyuşturucu etkisi yaptığı gerekçesiyle satmaya çalışan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Beylikdüzü ve Maltepe'deki iki iş yerini depo olarak kullandıkları belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 831 bin 544 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiri uygulandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Matbaa ve ecza deposunda 831 bin hap ele geçirildi Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Matbaa ve ecza deposunda 831 bin hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement