Söz konusu adreslerde arama yapan polis ekipleri, bir kilogram marihuana, 700 gram kokain, 47,20 gram metamfetamin, 38 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek, çok sayıda şeffaf klipsli poşet, 27 bin 695 lira, 50 avro, 100 Kanada doları ve bin 74 ABD doları ele geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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