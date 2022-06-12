İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

12.06.2022 12:08
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda Çağlayan ve Harmantepe mahallelerinde narkotik madde ticareti yapan zanlılar tespit edildi.

Belirlenen 2 ev ve iş yerine 10 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis ekipleri, bir kilogram marihuana, 700 gram kokain, 47,20 gram metamfetamin, 38 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 59 fişek, çok sayıda şeffaf klipsli poşet, 27 bin 695 lira, 50 avro, 100 Kanada doları ve bin 74 ABD doları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, O.E. ile yabancı uyruklu M.S.A, V.H, M.H. ve P.N. tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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