İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaşın altında olduğu için hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kafeyi takibe alan polis ekipleri, yaptıkları baskında, uyuşturucu sattığı belirlenen Yusuf A'yı (19) gözaltına aldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir kafede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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