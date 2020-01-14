İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.