İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler merkezli 6 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 42'si tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Esenler merkezli 6 ilçede yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 43 şüpheliden 42'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:28 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika