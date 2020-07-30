İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Şişli ve Avcılar'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince hafta başında Avcılar ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda 4 kiloya yakın metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 adet uyuşturucu hap, 43 adet sentetik ecza hap, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 10 bin 410 TL, 400 Amerikan doları ile 100 euro para ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucularla bağlantılı oldukları tespit edilen tamamı yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan operasyon anı polis ekiplerince de kaydedildi. Görüntülerde baskın yapılan adreslerde ele geçen uyuşturucu maddeler yer alıyor. - İSTANBUL