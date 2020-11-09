İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu imalathanelerinde yapılan aramada 215 kilo 680 gram eroin, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram bonzai, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri ile 1250 uyarıcı hap, 6,5 gram kokain, 41 sihirli mantar, 5 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul 'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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