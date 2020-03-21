İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adresi gözetim altına alan ekipler, evden çıkan Ömer İ'yi gözaltına aldı. Şüpheliye yapılan üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 175 lira bulundu.

Adreste yapılan aramada ise satışa hazır 93 poşet içerisinde 546,9 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satışı yapmaktan" 8 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:48 Kaynak: AA

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