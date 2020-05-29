İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede tedbir alan ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak içerisindeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 14 gram metamfetamin ve 4 gram esrar bulundu.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 10 gram metamfetamin, 40 gram esrar ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, metamfetamini Namık Kemal Mahallesi'nde oturan bir kişiden aldıklarını itiraf etmeleri üzerine, söz konusu adrese düzenlenen baskında 2'si kadın 5 kişi daha yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 238 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 3 gram Afyon sakızı, 10 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 760 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 5'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.