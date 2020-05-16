İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aramalarda 365 gram skunk maddesi, 35 gram Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.

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