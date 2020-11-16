İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 12 Kasım'da Beylikdüzü ve Esenyurt 'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

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