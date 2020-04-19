İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile Yolu üzerinde bir araçta uyuşturucu satıldığı, şüphelilerin uyuşturucuyu Çamlık Mahallesi'nde bir evde sakladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, plakasını belirleyerek fiziki takibe aldığı otomobili Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde durdurdu. Araç içerisindeki, E.A, S.T. ve E.D. gözaltına alındı.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde, kağıt fişekler içerisinde bir miktar bonzai bulundu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 319 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan kayıtları bulunan şüphelilerden E.A. tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla, E.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.