İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 500 uyuştucu hap ile bir miktar kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 500 uyuştucu hap ile bir miktar kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, İstanbul'da yaptığı operasyonda şüpheli O.C'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 27 bin 500 uyuşturucu hap, 25 gram kokain, 2 sahte kimlik, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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