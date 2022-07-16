İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

16.07.2022 14:03

İstanbul Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerce 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, şüpheli H.Ö. Tepeüstü Mahallesi'nde kullandığı araçta yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 avro, 100 dolar ve 1745 lira ele geçirildi.

Farklı konularda 5 suç kaydı bulunduğu belirlenen H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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