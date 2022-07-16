Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada yaklaşık 10 gram kokain, 415 avro, 100 dolar ve 1745 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmada, Ümraniye'de bir kişinin araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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