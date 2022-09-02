İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

02.09.2022 12:47

İSTANBUL'da uyuşturucu satanlara yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da uyuşturucu satanlara yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 61'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da yaptıkları denetimlerde 9 bin 266 kişi, 2 bin 180 araç ve 723 motosiklet sorguladı. Sorgulama sonucunda 14 yoklama kaçağı,  hakkında arama kararı bulunan 5 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 700 gram esrar, 215 gram skunk, 427 gram metanfetamin, bir miktar eroin ile kokain, 77 gram bonzai,  85 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 840 lira para ele geçirildi. Ağustos ayında uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonlarda yakalanan 69 şüpheliden 61'i tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA SON 1 AYDA UYUŞTURUCU SATAN 61 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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