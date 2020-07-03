İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON - Son Dakika

İstanbul'daki 5 ilçede 53 adrese 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 59 şüpheliden 56'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi.- İstanbul