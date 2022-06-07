İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Kadıköy ve Şişli'de operasyon yaptı. Çok sayıda ekibin destek verdiği baskınlarda belirlenen adresler didik didik arandı. Polis kameralarınca kaydedilen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

KADIKÖY ve Şişli 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı operasyonlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Kadıköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

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