İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA

07.06.2022 16:00
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA

KADIKÖY ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

KADIKÖY ve Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı. Polisin yaptığı operasyonlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah Kadıköy ve Şişli'de operasyon yaptı. Çok sayıda ekibin destek verdiği baskınlarda belirlenen adresler didik didik arandı. Polis kameralarınca kaydedilen operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon anları


İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA
YORUMLAR
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Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti Kadıköy'de korkutan anlar! Elindeki satırı savuran adam satırlı adam tehditler savurup küfür etti
Kaynak: DHA

Kadıköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

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