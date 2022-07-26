İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON - Son Dakika
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

26.07.2022 05:34
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL  polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 04.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Üsküdar Mimarsinan Mahallesi  Durbalı Sokak'ta bir binanın 2'nci katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon yapılan adreslerde, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON - Son Dakika

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