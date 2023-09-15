Uyuşturucu operasyonunda oğlunun yakalanmasına yardım eden anne sinir krizi geçirdi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken Pendik'te 4 katlı apartmanda aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi. Şüpheli eve gelince polisler tarafından yakalanırken anne o anlarda sinir krizi geçirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar, Çınar Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu narkotik polis köpeğinin de katıldığı görüldü. Operasyon çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİR ANNENİN ZOR ANLARI

Operasyon yapılan adreslerden bir diğeri de Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir daireydi. Aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli gözaltına alınırken anne ise sinir krizi geçirdi.