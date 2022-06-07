İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı

07.06.2022 16:32

İstanbul’da polis, "torbacı" diye tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da polis, "torbacı" diye tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 34 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde İmal ve ticaretiyle mücadele kapsamında bugün Kadıköy ve Şişli ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda "torbacı" diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu sattığı şüphesiyle 34 kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı

YORUMLAR
500
İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı İETT şoförü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptıktan sonra kaçtı LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1) LATİF DEMİRCİ'YE VEDA (1) Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 34 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement