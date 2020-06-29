İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 gözaltı
İSTANBUL'un 5 ilçesinde bulunan 53 adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde 400 polisin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 55 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'un 5 ilçesinde bulunan 53 adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde 400 polisin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar, Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Hedef listedeki uyuşturucu satıcılarının yakalanması için operasyonların çeşitli noktalarda devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:27 Kaynak: DHA
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