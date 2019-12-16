İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2) - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2)

6 saat önce

İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var (2), System.String[]

İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

- İstanbul

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:03 Kaynak: DHA
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