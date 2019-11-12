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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

6 saat önce

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAİSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Başakşehir, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:15 Kaynak: DHA
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