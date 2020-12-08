İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon
08.12.2020 06:49
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon Uyuşturucu satıcılarına İstanbul'da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 adrese eş zamanlı operasyon
İSTANBUL - Uyuşturucu satıcılarına İstanbul'da göz açtırılmıyor, aylar süren teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 adrese özel harekat polisleriyle birlikte girildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin altı aylık teknik ve fiziksel takip sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese narkotik ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
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