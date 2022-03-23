İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI

23.03.2022 10:33
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt'ta bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonlarda, sentetik cannobinoid (bonzai), taş kokain, metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi.


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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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