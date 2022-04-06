İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

06.04.2022 06:33

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat polisi de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Ekiplerin belirlediği adreslerden biri de Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi Yeni Asır Sokak'ta bulunan 3 katlı bina oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede ekipler arama yaptı. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.


İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını - Son Dakika
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