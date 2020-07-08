İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i... - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i...

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı. Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli'de İlçe Emniyet Müdürlüklerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adalar'da 25.4 gram kubar esrar, 12.9 gram sıvı narkotik madde ele geçirilirken Abdullah K. (42) gözaltına alındı. Bakırköy'de 10.3 gram eroin, elektronik tartı, 2 bin 520 lira ele geçirildi. Şüpheli Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19) ve Barış Ö. yakalandı. Esenler'de 1 kilo 113,17 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 50 uyuşturucu hap, 8 bin 225 lira, 6 pompalı tüfek ile 17 fişek, 3 tabanca ile 75 fişek ele geçirildi. Şüpheli Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38) ve Muhammet A. (24) gözaltına alındı. Güngören'de 108 uyuşturucu hap, 1.97 gram kokain ele geçirilirken Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23) ve Namık Kemal Ş. (24) yakalandı. Sultanbeyli'de ise 5.9 gram eroin, 370 lira, cep telefonu, 33.7 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Serhat Ç. (19) ve Abidin K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 5'i tutuklanırken 6'sı adli kontrolle 9'u da serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar

Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler

Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor

Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı