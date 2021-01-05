Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

05.01.2021 07:41

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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