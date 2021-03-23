İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

23.03.2021 08:21
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı, System.String[]

Tuzla ve Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Tuzla ve Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu, Narkotik, Pendik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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